金庸百年诞辰 金庸迷襄阳亮烛缅怀

星期天（3月10日）是香港已故著名武侠小说家金庸百年诞辰，香港和中国大陆多地举行纪念活动，其中有金庸迷在湖北襄阳古城墙上摆蜡烛缅怀。

综合澎湃新闻和中新社报道，金庸迷星期天凌晨前往襄阳古城墙，用蜡烛摆出“侠之大者”与“100”的造型，以此纪念金庸百年诞辰。据统计，在金庸的“射雕三部曲”中，有260多次提到郭靖和黄蓉坚守襄阳城的故事，令襄阳声名远播。

金庸家乡浙江嘉兴海宁市举办的“赤子心 家乡情”金庸百年纪念展也在星期天开幕，通过800余件手稿、照片、图书报刊、书画作品、数码展品，介绍金庸生平、成就以及文学影响。据《明报》报道，展览也获大公文汇传媒集团和香港明报集团支持，展出1948至2009年金庸在《大公报》《明报》等报纸发表的文章原件。

此外，香港文化博物馆将于星期五（15日）起特别举行“侠之大者—金庸百年诞辰纪念·任哲雕塑展”，呈现小说人物的武功和经典场景。展览期间也将举办系列讲座，介绍金庸武侠小说内所蕴含的中国历史、文学、道德情操、家国情怀等文化内涵。

另据《杭州日报》报道，嘉兴星期一（11日）偕杭州、金华、舟山、衢州、丽水五城举办金庸诞辰100周年文化交流大会，回顾金庸一生。官方也将在活动中发放“侠客护照”一万本，届时金庸迷可凭“侠客护照”免费游览嘉兴29个国家A级以上景区和子城、南湖、金庸故居等，也可以到美食体验店、旅游酒店、工厂店和文创店等21个点位享受礼遇。

中新社星期天刊发评论称，今日还在纪念金庸，无疑是因为他构建出妙趣横生、荡气迴肠的武侠世界，影响深远，凝结着一代又一代华人的文化认同。