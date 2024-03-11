中驻澳大使：对澳葡萄酒加征关税复审进展顺利

澳大利亚贸易部长法雷尔星期天（3月10日）称中国将在3月底前完成针对澳洲葡萄酒关税措施的复审工作，中国驻澳大利亚大使肖千隔天说，中国对澳大利亚葡萄酒关税的复审调查进展顺利，但并未证实法雷尔的说法。

据路透社报道，肖千星期一（11日）在澳大利亚金融评论商业峰会上说，中国目前对澳大利亚葡萄酒征收关税的复查工作正朝着正确的方向发展。

澳大利亚最大的葡萄酒生产商富邑葡萄酒集团（Treasury Wine Estates）首席执行官福特（Tim Ford）在峰会上说，虽然公司在葡萄酒关税摧毁了其最大的市场后进行了多元化经营，但公司已经准备好重返中国市场。

澳洲前总理莫里森2020年要求国际社会追溯冠病疫情起源后，澳中关系跌入低谷。中国当年裁定原产于澳洲的进口相关葡萄酒存在倾销，对原产于澳洲的进口装入2升及以下容器的葡萄酒征收116.2%至218.4%的反倾销税。

澳洲曾是中国进口葡萄酒第一大来源国。在征收反倾销税后，向中国出口澳洲葡萄酒的商家从2382家下降至115家。

在澳洲现任总理阿尔巴尼斯2022年5月执政后，中澳关系止跌企稳，双方一度陷入停摆的贸易关系逐渐解冻。中国商务部去年11月宣布，对葡萄酒反倾销措施发起复审调查。澳洲也在去年10月向世界贸易组织提出暂停处理葡萄酒反倾销措施案件。

澳大利亚贸易部长法雷尔星期天（10日）告诉当地媒体，中国商务部长已向他证实，针对葡萄酒的复审工作将在3月底完成。他还说，中国也正在展开针对龙虾进口限制的复审工作。