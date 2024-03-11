中国驻澳大使：杨恒均或永远不会被处决

中国驻澳大利亚大使肖千说，如果澳洲华裔作家杨恒均接下来不再犯罪，他可能永远都不会被处决。

据路透社报道，肖千星期一（3月11日）在澳洲金融评论商业峰会上说，北京法院以间谍罪对杨恒均判处死缓，不意味着他将立即被处决。

肖千说，如果杨恒均按规服刑，并不再犯罪，“理论上来说，他将有机会不被处决”。这是中国官员首次公开表明，杨恒均或将不被处决。

肖千也淡化外界对杨恒均健康的担忧，称虽然情况“不尽完美”，但也没有他家人形容得那么严重。

原籍中国的杨恒均本名杨军。中国网上消息称，他曾在中国外交部任职，后来辞职进入商界，2000年入籍澳洲。杨恒均2019年1月从美国乘飞机前往广州后，被中国当局以涉嫌间谍罪逮捕并拘留。

北京市检察院2020年10月以杨恒均涉间谍罪向法院提起公诉，案件于2021年5月在北京审理。北京法院今年2月以涉嫌犯下间谍罪对杨恒均判处死缓。此判决令杨恒均的亲友感到震惊。

澳大利亚外交部长黄英贤警告，中国政府对澳籍华裔作家杨恒均的死缓判决将阻碍澳中关系改善，并加剧澳公众对北京的不信任。

杨恒均的家人说，杨恒均选择放弃对死缓判决提出上诉，以便不延误治疗他的肾囊肿疾病。杨恒均目前仍身处狱中，此案细节未正式公开。

在中国，死缓是对罪行足够死刑者，在判处死刑的同时给予两年的缓期；与一般缓刑不同，死缓的缓刑期内，犯人仍需收押监禁。期间，受刑人如果没有故意犯罪， 即减为无期徒刑。