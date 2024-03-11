中国国产客机C919首飞印尼展示

中国国产客机C919首次飞赴印度尼西亚展示。

综合新华社和中国央视新闻报道，中国商飞ARJ21和C919飞机星期天（3月10日）在印度尼西亚首都雅加达苏加诺-哈达国际机场机库作静态展示。

C919大飞机将从10日开始在印尼进行为期两天的静态展示。中国商飞将面向潜在客户开展产品推介活动。

在2月25日结束于新加坡航展的首次国际亮相后，C919和ARJ21展开为期两周的东南亚五国演示飞行。

C919和ARJ21在2月26日降落于越南广宁省云屯国际机场，在进行测试飞行后，27日将在该机场静态展示，之后还到越南多地展示。两架飞机3月3日首次飞抵老挝万象瓦岱国际机场，4日在当地进行静态展示。结束老挝行程后，C919和ARJ21在3月5日飞抵柬埔寨金边国际机场。

据马来西亚《新海峡时报》上星期五（8日）报道，C919预计将于星期二（12日）飞抵雪邦机场进行两天静态展示。

据中国商飞公司介绍，大型客机C919座级为158至192座，航程4075至5555公里，采用先进的气动设计、推进系统和材料，碳排放更低、燃油效率更高。去年5月28日，C919飞机完成首次商业飞行。

ARJ21是由中国商飞公司开发的中短程支线飞机。据介绍，ARJ21客机具有良好的高温高原机场起降性能和抗侧风能力，于2016年6月投入商业运营。