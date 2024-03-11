官方责令河南一中学废止将教师“学习强国”学情与绩效挂钩

对于河南一所中学将教师“学习强国”学习情况与绩效考核挂钩，河南官方回应称，已责令该中学立即废止相关行为，并就此对县教体局主要负责人予以警示性约谈。

中共河南省委办公厅星期一（3月11日）通过微信公众号公告，近日，省委办公厅“互联网+督查”平台督办“某地一中学将教师‘学习强国’学习情况与评优评先和绩效考核挂钩”问题，当地立即进行调查处理。经查，反映问题属实。

公告称，为加强“学习强国”学习平台推广运用，自去年8月起，县教体局对所属各支部（学校）“学习强国”学习情况在工作群内进行公布，每周三至四次。去年12月，该局将每周公布三至四次学习情况改为每周通报一次学情，截至今年1月，共通报九期。

公告指出，涉事中学为提高教师“学习强国”学习活跃度和日人均积分，每周在工作群内发一至两次的“学情提示”，提醒教师参与学习，时间多在工作日夜晚7时至10时之间。今年1月，该校印发《关于对教师“学习强国”学习情况进行考核的通知》，决定对每位教师“学习强国”学习情况进行考核，对每日学习积分高的教师适当奖励考评分，对每日学习积分低的教师适当扣减考评分，年度考核情况作为教师评优评先和绩效考核的依据之一。

河南官方责令该中学立即废止《关于对教师“学习强国”学习情况进行考核的通知》，纠正学校在“学习强国”平台学习中片面注重学习积分的层层加码行为，不再作强制性要求，切实减轻教师负担。

此外，由县纪委监委对县教体局主要负责人予以警示性约谈，对分管负责人予以诫勉谈话；对该中学主要负责人给予政务警告处分。同时，由县分管领导对县教体局党组成员进行集体约谈，在全县范围内予以通报批评；举一反三，以此为戒，对全县各单位进行全面排查，进一步规范“学习强国”平台的学习运用。