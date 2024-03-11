中国监管机构据报要求大型银行加强支持万科融资

两名知情人士透露，中国监管机构近期与金融机构洽谈如何给予房地产巨企万科支持，过程中要求大型银行加大对万科的融资支持，也要求私募债券持有人商讨延长万科的还债期限。

路透社星期一（3月11日）引述知情人士称，金融机构被要求尽快推进对万科的融资支持，中国国务院负责统筹支持万科的工作。

由于事态敏感，知情人士不愿公开身份。他们未说明中国监管机构何时对金融机构提出给予万科帮助的要求。

其中一名知情人士说，监管机构提出要求，包括银行要保障万科的融资，保险业者要延长万科私募债券的还债期限，（所有相关人士）要保证公募债券获得偿还。

万科受询时拒予置评。中国国家金融监督管理总局和中国国务院新闻办公室均未回复置评请求。

近期有报道指，被市场认为财务状况良好的万科，向私募债权方泰康保险、太平保险以及新华保险都提出了债务展期要求。投资者因此担心万科现金流动情况不佳，纷纷抛售其股票和债券。

另一名知情人士称，有些大型商业银行之前给万科制定了较为严苛的还债要求，令其承受更大财务压力。知情人士透露，万科去年第四季从银行获得的新贷款总数同比下滑了过半。

在诸多不利消息传出之际，万科上个星期一周内两次发布公告，表明公司有能力偿还要到期的美元债。