蔡英文会华府学者代表团：期待与民主阵营扩大合作

台湾总统蔡英文在与华府学者代表团会面时说，台湾期待跟全球民主阵营扩大合作，共同守护民主自由的价值。

根据台湾总统府新闻稿，蔡英文星期一（3月11日）接见华府学者代表团，访宾包括德国马歇尔基金会印太计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）、欧亚集团中国事务执行理事华自强（John Rick Waters）、美国企业研究所资深研究员库柏（Zack Cooper），以及战略暨国际研究中心费和中国研究讲座主任白明（Jude Blanchette）。

蔡英文致词时说，《台湾关系法》立法以来，历经许多国际情势的变动，如今已经成为维护台海和平稳定的重要基石。她感谢访宾长期关注台海情势，也发表各项研究报告，让国际社会更加理解台湾在区域中所扮演的关键角色。

蔡英文说，上个月，白明与美国智库学者联名发表专文，强调华府必须建立具说服力的论述，说明台湾为何重要，并感谢学者们对台湾的支持。

蔡英文指出，台湾身为国际社会负责任的一员，始终致力维护区域的和平稳定，也期待跟全球民主阵营扩大合作，共同守护民主自由的价值。

蔡英文强调，美国是台湾重要的安全及经贸伙伴，去年台美21世纪贸易倡议首批协定已完成签署。希望台湾和美国未来顺利解决双重课税问题，并持续强化数位经济、新兴科技以及电信安全等领域的合作。

蔡英文也希望访团学者持续发挥影响力，协助台湾和美国在各领域深化伙伴关系，一起为区域的繁荣发展做出更多贡献。

在台方新闻稿中，葛来仪致词时指出，过去八年来，蔡英文以稳健的领导力，维护台海和平稳定、台湾的民主，以及台湾人民所珍视的自由。她认为，在蔡英文奠定的坚实基础之下，5月20日蔡英文交接给台湾下一任总统后，台美关系定能持续坚若磐石。