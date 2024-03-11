360集团创始人周鸿祎：AI时代更需要程序员

中国科技巨企360集团创办人周鸿祎认为，大模型的爆发将让人工智能（AI）的时代更需要程序员。

周鸿祎星期天（3月10日）在微博以“大模型取代程序员？未来不用学变成了么？”发文，回应前一天百度创始人李彦宏在央视节目上的说法“程序员的职业以后不复存在”。

周鸿祎在贴文中写道，未来程序员行业还是朝阳行业，是最有前途的行业，这个趋势未来五至10年不会减弱。

他指出，计算机和其他行业天生不同，未来这个世界将被软件重新定义，需要更多计算机专家和程序员来实现。数字经济加速发展，数字化技术的本质是软件、网络和数据。如果你是计算机专家，就能参与各行业，甚至主导数字化改造、智能化升级。

周鸿祎说，大模型的爆发，对程序员人才的需求会越来越大。所以AI时代的来临，意味着更多计算机人才、数学人才的缺口。

他提到，未来一定是跨学科、跨领域的跨人才带来更多想象力和冲击力，最佳组合是人工智能加生物学。人工智能未来的突破一定是生物学专家和计算机专家互相协作的结果。

周鸿祎在贴文结尾写道，尽管未来人人都会用电脑，所谓人人都是程序员，但不同的人用电脑创造的产品完全不一样，AI时代更需要计算机专家和程序员，他们可能是各行业最有发言权的。

对于大模型未来给人类生活带来的变化，李彦宏上星期六（9日）在央视节目上说，大模型对人类生活产生的改变是根本性的。互联网改变了人们的生活，这一波人工智能的改变，会更彻底、更深刻。

他说，基本上以后不会存在程序员这种职业，所有人只要会说话，甚至连写字可能都不用，就具备今天程序员所具备的能力。