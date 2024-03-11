钟睒睒卸任浙江农夫实业法定代表人

中国饮料巨头农夫山泉及其创始人钟睒睒陷入公关危机之际，中国媒体发现他2月底卸任农夫山泉一子公司法定代表人，自去年以来已卸任12家农夫山泉旗下公司的法定代表人职务。



综合澎湃新闻、观察者网等媒体星期一（3月11日）报道，中国国家企业信用信息公示系统显示，农夫山泉公司旗下一全资子公司浙江农夫实业发展有限公司2月27日发生工商变更，钟睒睒卸任法定代表人，郭振卸任经理，新增饶明红为法定代表人、经理。目前，钟睒睒仍担任该公司执行董事。

浙江农夫实业发展有限公司成立于2006年1月，注册资本5000万元（人民币，约925万新元）经营范围含食用农产品初加工、农作物栽培服务、普通机械设备安装服务、实业投资等。股东信息显示，该公司由农夫山泉股份有限公司全资持股。

根据天眼查App，钟睒睒目前担任包括农夫山泉股份有限公司在内的87家公司法定代表人。2023年以来，钟睒睒已经卸任12家农夫山泉旗下公司的法定代表人职务。

钟睒睒2020年以778亿美元（约1034亿新元）身价首次登顶亚洲首富。2023年10月，胡润研究院发布的《2023胡润百富榜》显示，钟睒睒以4500亿元人民币连续第三次成为中国首富。

娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后2月25日逝世后，与宗庆后有过交集、后来成为对手的钟睒睒被卷入一场舆论风暴。网络流传消息称钟睒睒在娃哈哈捞取第一桶金后，与老东家宗庆后翻脸、忘恩负义。

钟睒睒创办的农夫山泉随后也被指产品包装图案采用日本元素，让农夫山泉的销量和股价双双下跌。