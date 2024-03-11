菲律宾望同盟友开发南中国海资源 中国称域外国家不得插手

菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹说，菲律宾希望美国及盟国在其勘探南中国海能源资源的计划中发挥关键作用。中国外交部对此表示，有关国家在南中国海开发资源不得损害中方的领土主权和海洋权益，更不得拉拢域外国家插手介入。

彭博社星期一（3月11日）报道，罗慕尔德兹在马尼拉受访时说，菲律宾正寻求深化与华盛顿的安全关系，并将关系转化为更广泛的经济利益。

菲律宾正探索多种方案，以开发资源丰富的南中国海，包括与美国和其他安全伙伴建立防卫联盟。罗慕尔德兹说，“我们正与我们的盟友密切合作，不仅有美国，还有日本和澳大利亚。”

中国外交部发言人汪文斌星期一就此事答记者问时说，南中国海问题是中国和部分亚细安（中国称东盟）国家之间的问题，中方坚持同直接当事国通过谈判协商妥处，包括资源开发在内的涉海争议，有关国家在南中国海开发资源不得损害中方的领土主权和海洋权益，更不得拉拢域外国家插手介入。

据美国能源信息署估计，南中国海这片水域蕴藏着大量石油和天然气。菲律宾几乎所有的石油需求都依赖进口。由于当地主要的天然气田已将近枯竭，菲律宾一直尝试在南中国海开始勘探能源。不过，因为中菲两国不时在南中国海发生争执，菲方的勘探受阻。

菲律宾国防部长特奥多罗1月接受彭博社访问时说，菲律宾正与盟友建立防卫联盟，以便在南中国海展开资源勘探。他指出，资源勘探是菲律宾争取领土战略的“一揽子计划的一部分”，并指这是迫在眉睫的事。不过，他没有透露展开资源勘探的细节。