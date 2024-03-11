香港证监会主席建议降低港股通投资者准入资格

香港证监会主席建议中国大陆降低投资者参与股票互联互通机制的门槛，以促进股市流动性和交易。

据彭博社星期一（3月11日）报道，香港证监会主席雷添良在北京参加全国人大会议期间建议，将沪深港通项下中国大陆投资者准入资格标准从目前的50万元（人民币，下同，约9万5000新元）降至10万元。

雷添良认为，降低门槛将为中国大陆中小投资者提供更多投资港股市场的机会，也将提高香港市场的流动性。

在中国经济增长乏力之际，香港市场面临交易量下降和首次公开募股（IPO）交易匮乏问题。香港去年为促进交易，下调了股票印花税。

去年北向交易日均成交达到1080亿元人民币，南向交易日均成交310亿港元（约52亿新元）。南向交易较2022年下滑2%。

雷添良也建议，优化互联互通股息红利税务安排，提升港股和A股市场的吸引力。

此外，他建议鼓励赴其他海外市场上市的境内企业同步申请在香港上市，这将能帮助企业有效降低日后因地缘政治因素被迫从海外退市的风险。

由于近年来中国大陆行业监管部门对私营企业的规范整顿影响了投资者信心，并对香港资本市场也带来负面扰动，他也呼吁行业主管部门在监管政策方面更加稳妥审慎推进。

雷添良称，对资本市场产生重大影响的政策，应注重与金融管理部门的事先协调，保持政策的稳定和一致性，提高政策的透明公开及可预期性。