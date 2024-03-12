中国外交部称各方对中方斡旋乌问题努力表示赞赏

中国外交部称，各方对中方斡旋乌克兰问题的努力表示赞赏。

中国外交部发言人汪文斌星期一（3月11日）在例行记者会上应询介绍了中国政府欧亚事务特别代表李辉近日开展穿梭外交的进展。

对于有记者提问李辉此行是否取得了任何进展，汪文斌回答说，过去一周多时间里，李辉先后访问了俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰和德国，目前正在法国访问。

他说，此轮穿梭外交期间，李辉同各方以及瑞士外交部相关负责人举行会谈，传递信息、凝聚共识，就停火止战、政治解决乌克兰危机同各方深入交换意见。各方对中方的斡旋努力表示赞赏。

汪文斌说：“在乌克兰问题上，我们始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。我们支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，愿继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。”

对于有记者提问中方是否也像教宗一样呼吁乌克兰停止战斗并与俄罗斯谈判，汪文斌说，在乌克兰问题上，中方始终秉持客观公正立场，坚持劝和促谈。中国国家主席习近平提出的“四个应该”是中方推动政治解决乌克兰危机的根本遵循。

他说，中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论的国际和会，期待欧洲大陆早日恢复和平稳定，愿继续为此发挥建设性作用。

李辉3月2日开启乌克兰危机第二轮穿梭外交，是他时隔10个月再访俄乌欧斡旋，此次先后访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国。李辉抵达基辅访问时，仅短暂停留半天，比他10个月前访问乌克兰两天时间大幅缩短，此行也未获乌总统泽连斯基会见。中国外交部在李辉访乌后以“坦诚友好”简短形容此访，但罕见未提供李辉在当地的任何表态发言。