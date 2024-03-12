安徽发生煤矿瓦斯爆炸事故 七人死亡两人失联

中国安徽省发生煤矿气体爆燃事故，已造成七人死亡两人失联。

综合央视新闻和新华社报道，星期一（3月11日）12时10分许，淮河能源控股集团煤业分公司谢桥煤矿发生一起瓦斯事故，经初步了解，该矿在封闭2131（3）工作面采空区发生瓦斯爆炸，造成现场24人涉险。

截至目前，已有22人升井，其中升井时已重伤的八人中有七人死亡，一人正在谢桥矿医院手术救治。目前有两人被困井下，仍在救援中。

据悉，涉事煤矿是国有重点煤矿，核定生产能力960万吨／年，属煤与瓦斯突出矿井，水文地质类型为极复杂，煤层自燃倾向性为自燃，煤尘有爆炸危险性。该矿处于正常生产状态，证照齐全。

官网资料显示，淮河能源控股集团前身为成立于1949年的淮南矿务局，1998年改制为淮南矿业集团，2018年安徽省委、省政府批准成立淮河能源控股集团，作为淮南矿业集团控股股东。

淮河能源控股集团现有11对矿井，核定产能7790万吨／年，其中安徽八对矿井，核定产能5490万吨／年，约占该省煤炭总产能的50%。

此前，淮河能源控股集团原董事长、副总经理曾先后被查。据安徽纪检监察网2月21日消息，淮河能源控股集团原党委委员、副总经理黄乃斌涉嫌严重违纪违法，正接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。

去年10月16日，安徽省人大常委会财政经济工作委员会副主任、淮河能源控股集团原党委书记、董事长孔祥喜，因涉嫌严重违纪违法被查。