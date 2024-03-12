穆迪下调万科投资信用评级至垃圾级

国际评级机构穆迪下调中国房地产巨头万科的投资信用评级至垃圾级，并警告未来可能进一步下调。

据彭博社报道，穆迪星期一（3月11日）晚上在一份声明中说，穆迪撤销了万科的Baa3发行人评级，授予Ba1的公司家族评级，并下调高级无抵押债务评级，同时将万科所有评级列入评级下调观察名单。

穆迪高级副总裁曾启贤（Kaven Tsang）说，下调评级反映了穆迪的预期，即万科的信贷指标、财务灵活性和流动性缓冲将在未来12至18个月内减弱，因为在中国房地产市场长期低迷的情况下，万科的合同销售额下降，且融资渠道不确定性日益上升。

报道称，此举可能会进一步动摇外界对中国房地产市场的信心，万科一直被视为中国房企的“优等生”， 是中国仅有的几家拥有投资级信用评级的开发商之一。目前标普全球评级和惠誉评级对万科的评级仍为非垃圾级。如果任何一方也将万科降至投资级以下，可能促使高评级债券的投资者抛售万科股票。

据彭博社和路透社星期一报道，继寻求保险公司允许延期还债被拒后，中国工商银行及建设银行据传也对万科的45亿港元（7.65亿新元）离岸贷款审批存在分歧。中国监管机构据报与金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，并呼吁债券持有者与万科讨论还债展期事宜。

据财新网报道，除保险公司的百亿级私募债外，万科今年将有逾296亿元人民币（54.81亿新元）的公开债到期。