传萧美琴520前赴美 民进党：私人行程

台湾候任副总统萧美琴据报在5月20日就职前访问美国华府，民进党对此证实，萧美琴赴美是私人行程，但没有提供更多资讯。

综合台湾ETtoday新闻云和《中国时报》报道，去年台湾总统选举期间，当时担任驻美代表的萧美琴临危受命，出席亚太经济合作会议（APEC）后就仓促返台投入总统选战，只带回四只爱猫、随身衣物及重要资料，其余物品几乎都留在美国。

据悉，萧美琴计划在今年5月20日正式就任副总统前，前往美国办理搬家事宜，并拜访身在美国的亲友。

甚至有消息称，萧美琴已带着机要国安人员悄悄赴美，目前人已在纽约，除了探访亲友和处理搬家事宜，也以私人身份与熟识的美国政要道别，接着还会访问欧洲，本月中才会返台。

美国《华尔街日报》引述消息人士说，萧美琴本周访问华盛顿与数名美国官员就新届台湾政府的议程进行讨论，萧美琴之后还计划以私人身份访问欧洲几个国家的首都。

台湾外交人士说，萧美琴尚未就职，此时赴美探视亲友属人之常情，且萧美琴驻美期间与美方政界关系良好，美方对她也有相当的信任，未过多干涉萧美琴的私人行程。

不过，萧美琴作为台湾准副总统，赴美访问仍有一定敏感性。台湾总统府发言人林聿禅和外交部发言人刘永健都没有证实萧美琴赴美的计划，纷纷表示“没有听闻相关资讯”，只有民进党发言人间接透露，萧美琴赴美是私人行程。

2020年，赖清德曾以候任副总统身份访问华府，与时任美国总统特朗普出席全美祈祷早餐会，进入白宫与美官员会谈70分钟，当时陪同赖清德进白宫的正是萧美琴。尽管此举引发中国大陆强烈抗议，但赖清德当时尚未就任副总统，大大降低政治敏感性。

民进党立委陈冠廷说，赖清德已开先例，无论萧美琴是否在5月20日前访美，都不会令人意外，萧美琴也可与美方重要人士交换意见。