小米官宣3月28日发布新车

中国智能手机制造商小米集团官宣，将于3月28日发布小米新车。

小米集团创始人雷军星期二（3月12日）在个人微博发文说，“3月28日，小米SU7正式发布，这是我们的三年之约。如果你想拥有一台车，要有最先进的智能科技，还要有出色的驾驶质感，我相信，小米SU7将会是你的首选”。

小米汽车同日也在官方微博发文宣布，小米SU7在3月28日正式上市。不负三年之约，上市即交付，交付即上量。全国29城，59家门店同步开启预约，现在登记，先享首批品鉴。

上述消息一出，小米集团港股价格在早盘开市快速上涨，从开盘的每股13.62港元（约2.32新元），一度上升至14.34港元。

综合第一财经和澎湃新闻报道，去年12月28日，小米汽车在北京举行的技术发布会上，发布了首款纯电动车型小米SU7，定位C级高性能生态科技轿车，计划在今年上半年量产上市。雷军在发布会上说，小米汽车搭载了101kWh宁德时代麒麟电池，三元锂的电芯。

雷军在今年中国全国两会期间受访时说，他们正为小米汽车上市做最后的冲刺准备，期间进行了大规模的路测，以及在黑河极寒条件下的冬测，从结果来看，各方面反馈非常好。

雷军承诺，一定全力以赴把小米汽车做好，不让全国的用户失望。