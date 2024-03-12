美国加编1亿美元提供台湾军援

美国国务院请求加编1亿美元（1.33亿新元）的预算，协助台湾强化吓阻力，维持台海和平稳定。

据美国国务院新闻稿，美国白宫星期一（3月11日）公布2025年财政预算案，总额7.26万亿美元，其中美国国务院请求编列1亿美元，通过“外国军事融资方式”向台湾提供军事援助，协助台湾加强威慑并维护台海的和平与稳定。

美国总统拜登去年11月签署提供台湾8000万美元外国军事融资方案，首度通过军事融资贷款提供台湾军援。

美国国务院形容这是对台湾安全的“历史性”投资，美国副国务卿维尔马（Richard Verma）受访时对此解释，这是美国“首次为台湾单独列出一个项目”，再次确认美国对台湾安全援助，以及对维护自由开放印太地区的承诺。

针对1亿美元项目的用途，维尔马说，这笔拨款是传统安全援助，及国际军事教育和训练（IMET）援助，并强调必须从美国在印太地区的战略来看待这笔拨款。

此外，预算案也在美国国防部编列5亿美元的经费，用于补充美国通过总统拨款权，提供台湾军援后的美国武器库存。这笔经费旨在应对该区域的军事压迫，同时使五角大楼能够替换其库存的弹药和设备，保持备战状态。

除了对台湾的拨款，五角大楼还寻求通过继续努力“增强中国最有可能瞄准的能力和系统”，并通过联合演习加强战备，“阻止中华人民共和国对美国及其军队”和盟友的攻击。