理想汽车CEO回应新车被恶意攻击：决定开始反击

中国理想汽车首款纯电车型理想MEGA自上市以来深陷舆论风波，还被网民P图成棺材车，理想汽车CEO兼创始人李想回应称，经过深思熟虑，决定开始反击，采取法律手段应对。

李想星期一（3月11日）在微信朋友圈发文说，对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，公司已经用法律手段处理。

李想写道：“如果我选择向黑暗妥协，甚至加入黑暗，那么我和身边的人就会变成我们讨厌的样子，我们身处的社会也会越来越黑暗。”他说，“经过深思熟虑后，我们决定开始反击，用光明反击黑暗”。

对此，小鹏汽车CEO何小鹏、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东等汽车圈大佬都在李想的朋友圈下发表评论，支持李想对当前的舆论攻击作出反击。

3月1日，理想汽车首款纯电车型MEGA正式上市，理想汽车对这款售价高达55.98万元（人民币，约10.64万新元）的电动车寄予厚望，但这款汽车的高昂售价、独特的外观设计引发激烈讨论。

有网民批评，比起腾势D9 EV、岚图梦想家PHEV及小鹏X9等多款热销新能源MPV车型，理想MEGA定价过高，导致其竞争力下降。

除了价格的争议，在理想MEGA上市前后，有网民称MEGA外观丑陋，像是“一口棺材”，甚至有不少网民将MEGA的图片P图成棺材或殡仪车辆。

有行业人士称，类似图片或视频的广泛传播给理想MEGA造成极为恶劣的影响，可能严重打击其上市后的市场表现。