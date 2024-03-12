中使馆批英媒片面解读中国经济数据误导读者

针对英国媒体报道称中国吸收外资跌至30年来新低，中国驻英国使馆批评相关报道误导读者，强调全球外商直接投资有升有降是常态，媒体应客观全面报道中国经济。

中国驻英国使馆官网星期一（3月11日）以发言人答记者问形式发布新闻稿，批评英媒报道片面解读中国统计数据，严重误导读者，暴露出有关媒体在涉华经济报道上的不专业、不严谨。

发言人说，全球外商直接投资（FDI）有升有降是常态，近年全球FDI波动有所加大，2021年上升到较高规模后回落，中国外商直接投资与全球走势基本一致。解读有关数据需全面考虑其历史基数和波动情况，某一年份数据下降不能简单得出“外资逃离中国”结论。

发言人进一步引述中国商务部数据说，2023年中国实际使用外商直接投资额1633亿美元（2172亿新元），是仅次于2021年和2022年的历史第三高。

发言人称，中国吸引外商投资优势更加显著，从产业基础和内需潜力看，中国产业配套和集成能力强，劳动力素质较高，将为来华企业发展提供更有力的支持；从吸引外资结构看，随着电子技术、新能源、半导体、智能科技等持续发展，这些领域有望成为中国吸引外资新增长点。

发言人强调，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国加快发展新质生产力，开放的大门越开越大，高水平、制度型开放的含金量越来越高，必将持续成为外商投资的热土。“希望有关媒体客观全面报道中国经济，不要错失机遇、反噬自身。”

英国《金融时报》2月19日引述中国国家外汇管理局数据报道，2023年中国国际收支的直接投资负债增加330亿美元，比2022年大减82%，是1993年以来最低的年度数字。