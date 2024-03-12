中国运动服装品牌李宁据报将私有化

中国亿万富翁企业家、奥运会冠军李宁据报正考虑将其同名运动服装品牌李宁私有化。

路透社星期二（3月12日）引述四名知情人士报道，李宁正考虑让一个财团收购公司，目前包括TPG、PAG和高瓴投资在内的多家私募股权公司已获邀加入投资。

消息人士称，李宁认为李宁公司在香港交易所的股价被低估，因此可能会以较当前股价大幅溢价的价格进行收购。截至星期一，李宁的市值为528.5亿元（港元，下同，89.9亿新元）。

但消息称，李宁私有化的讨论尚处于早期阶段，细节还未敲定。李宁公司对此消息回应说，到目前为止，还没有收到有关此事的任何信息。

私有化的消息刺激李宁股价午后抽升，并一度触发市调机制。该股曾升逾两成至24.55元，但其后升幅收窄，截止下午2时20分暂报22元。

过去一年，由于中国经济放缓、缺乏强有力的刺激政策及地缘政治紧张局势，导致香港和中国大陆股市大幅下挫。香港恒生指数在2023年下跌14%，而中国沪深300指数下跌11%。

伦敦证交所的数据显示，过去一年里，李宁是港交所表现最差的蓝筹股，截至星期二共下跌了68%。相比之下，李宁的主要竞争对手安踏体育下跌25%。

李宁是在1990年从体操生涯退役两年后成立李宁公司，据公司2023年中期报告显示，他持有略高于10%的股份。

李宁曾在1982年第六届世界杯体操锦标赛上，在七个项目中获得个人全能、自由体操、鞍马、吊环、跳马、单杠六枚金牌及双杠铜牌，从此被誉为“体操王子”。