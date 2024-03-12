习近平：江苏广东不扛大梁 中国无法实现现代化

中共总书记习近平说，广东、江苏等经济大省不扛起大梁，中国无法实现国家现代化；这显示中国沿海省份将成为发展官方提出的新质生产力的前沿阵地。

官媒新华社星期一（3月11日）在中国两会（全国人大、政协年会）闭幕后发表长文，记录习近平在两会期间，参加人大江苏代表团审议，出席解放军和武警部队代表团全体会议，以及参加政协民革、科技界、环境资源界委员联组会的讲话。

文章指出，习近平两会期间三次到团组，三次谈及“新质生产力”，阐释了发展新质生产力的方法论。

中国在今年的政府工作报告中，把发展新质生产力列为主要任务之一。 据新华社报道，习近平在参加江苏代表团审议时提到，江苏发展新质生产力具备良好的条件和能力。

他说：“在好几次中央政治局会议上，我谈到经济发展，都点到广东、江苏等经济大省，我说你们不扛这个大梁，国家现代化是无法实现的。你们举足轻重，不可替代。”

习近平并要求，面对新一轮科技革命和产业变革，必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。

但他同时提醒：“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。”

新华社的报道也披露，习近平在参加政协民革、科技界、环境资源界委员联组会时谈到台湾问题。

他希望民革在对台工作大局中进一步找准定位、发挥优势、积极作为，“更好团结海内外、岛内外一切可以团结的爱国力量，不断壮大反‘独’促统力量，共同推进祖国和平统一进程”。