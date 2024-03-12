李强据报不会在发展高层论坛年会与外企高管会面

中国总理李强据报不打算在3月底举行的中国发展高层论坛年会上，与到访的外企高管会面。

据路透社星期二（3月12日）报道，中国政府即将在今年3月24日至25日举行中国发展高层论坛年会。

自2000年以来，中国官方每年都会在钓鱼台国宾馆举办这场论坛，其中一项关键议程是全球企业高管与中国政策制定者会面并交换意见，苹果公司首席执行官库克、桥水投资公司创始人达利欧都是这场会议的常客。

但要求匿名的三名知情人士透露，李强将出席3月底举行的这场论坛，但不会与外企高管会面。

消息称，这场论坛的细节仍在敲定中，还可能会发生变化。此次论坛的组织者和国务院新闻办公室没有回复置评请求。

经济学人智库中国首席经济学家苏月说，对外企CEO而言，这一决定可能有些令人失望。在存在重大不确定性的时期，企业领导人肯定更希望有一个与中国领导人直接沟通的渠道，表达自己的担忧，并获得明确的信息。

据中国外交部新闻稿，李强去年3月27日出席中国发展高层论坛年会时，与有关国家政要、世界五百强企业负责人、国际知名学术研究机构专家学者、主要国际组织代表会面。

李强当时向这些代表说，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放，中国开放的大门会越来越大，环境会越来越好，服务会越来越优。