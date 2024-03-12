中国文旅部长：针对强迫购物持续加大整治力度

中国文化和旅游部部长孙业礼星期一（3月11日）坦言，不合理低价游哄骗顾客，甚至强迫购物的现象时有发生，官方针对此事持续加大整治力度，并强调该赔偿的赔偿，该道歉的道歉。

孙业礼当天在中国全国人大会议“部长通道”集中采访活动中说：“对这种现象我们也是持续加大整治的力度，一发现这样的问题我们第一时间就跟事发地的主责部门联系，请他们核实情况，如果情况属实，该赔偿的赔偿，该道歉的道歉，该处罚的处罚，不合格的导游要停止导游资格。我相信经过一段时间的整治，旅游市场会更加地规范。”

《南方都市报》报道，游客田女士一家2月13日在云南丽江旅游因未购买5万元（人民币，9275新元）手镯被赶下车，而且在事发多日后他们没等来涉事导游的道歉。

丽江市文化和旅游局为此通报，此事件中未发生强制购物，双方因换车发生分歧。该局拟对涉事旅行社和导游行政处罚。

外界对田女士一家换车的真实原因仍猜疑不断，是未发生强制购物，还是强制购物未遂？田女士称被文旅局告知涉事导游“没空道歉”的消息再引争议。田女士告诉南都记者：“我们拒绝购买手镯后，导游立即说我们的信息弄错了，让我们下车。”

昆明市文化和旅游局2月24日发布通报称，在处理过程中发现，涉事的云南金树叶国际旅行社有限公司因此前违法违规行为，已在2月6日被吊销业务经营许可证。据此，该公司的经营行为属无资质经营旅行社业务的违法行为。