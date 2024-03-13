TikTok首席执行官游说美议员反对通过强卖议案

中国短视频平台抖音海外版TikTok的首席执行官周受资星期二（3月12日）前往美国国会，游说议员反对通过强卖TikTok议案。

综合彭博社和路透社报道，尽管美国共和党籍前总统特朗普对禁用TikTok的态度模糊，共和党掌握多数的众议院星期三（3月13日）仍很可能通过这项强卖TikTok的议案。

来自宾夕法尼亚州的民主党参议员费特曼（John Fetterman）说，他是TikTok接触过的人之一。“我跟他们说了，而且说的很清楚，我会投赞成票，所以你们是在浪费时间。”

知情人士透露，如果美国迫使字节跳动剥离TikTok的举措成功立法，那么这家应用程序公司打算用尽法律层面的手段去挑战，之后才考虑以任何形式剥离。

知情人士称，出售TikTok将是字节跳动的最后选择。

美国众议院能源与商业委员会3月7日以50-0全票通过要求字节跳动在约六个月内剥离TikTok的法案，否则该应用在美国将面临禁令。法案预计3月13日早上10时左右由众议院表决，法案须获三分之二议员支持才能过关。如果法案在众议院过关，下一步就交由参议院表决。

总统拜登已表明，若法案获美国国会通过，他将签署成法。但这项议案能否在参议院通过仍有不确定性，一些参议员希望采取不同做法。

美国国家情报总监海恩斯星期二出席众议院情报委员会听证会时说，“不能排除”中国将利用TikTok影响2024年美国总统选举。