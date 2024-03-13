美国务院：萧美琴已在美国进行私人访问

美国国务院透露，即将就任台湾副总统的萧美琴本周已在美国进行私人访问。

路透社星期二（3月12日）引述要求匿名的台湾高官说，萧美琴已在本周抵达美国并将在未来几天开展低调的私人行程，包括收拾个人物品。

美国国务院发言人也证实，萧美琴此行是“以个人身份处理私人事务”。当被问及萧美琴此行会否与美国官员会面，发言人没有回应。

美国务院发言人称，台湾官员过境美国、总统或副总统当选人就职前访问美国的做法已行之有年。

据报道，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇表示，中国坚决反对美国与台湾行任何形式的官方互动，并将萧美琴称为“台独顽固分子”。

刘鹏宇说，中国坚决反对萧美琴以任何名义、任何借口访问美国，美国不应该安排美国政府官员与萧美琴进行任何形式的接触。

台湾ETtoday新闻云和中国时报星期二首次报道萧美琴赴美的消息。去年台湾总统选举期间，当时担任驻美代表的萧美琴临危受命仓促返台投入总统选战，因此萧美琴此行主要是办理搬家事宜，并拜访身在美国的亲友。

美国《华尔街日报》则引述消息人士称，萧美琴已于本周访问华盛顿，并与数名美国官员就新届台湾政府的议程进行讨论，她之后还计划以私人身份访问欧洲几个国家的首都。

知情人士称，华府和台北官员对北京的反应有所警惕，尝试让萧美琴此行保密。

截至目前，台湾总统府和外交部都没有证实萧美琴的行程。