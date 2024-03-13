澳大利亚称中国提议终止惩罚性葡萄酒关税

澳大利亚葡萄酒商和议员称，中国提议取消对该国葡萄酒的惩罚性关税，这表明中澳两国为期三年的贸易争端有望结束。

据彭博社报道，澳大利亚最大的葡萄酒集团富邑葡萄酒庄园（Treasury Wine Estates）星期二（3月12日）在交易所公告中提到了中国的计划，称最终决定将在“未来几周内”做出。中国商务部没有回应关于将于何时发布报告的询问。

澳大利亚贸易部长法雷尔星期二在声明中说，“取消对澳大利亚葡萄酒关税的临时建议是值得欢迎的进展，这证明政府偏好通过对话而非争端来解决贸易问题的做法是正确的。”

澳大利亚外交部长黄英贤在另一份声明中承诺，要继续推动“消除所有剩余的贸易障碍”。

中国取消进口税将有助于提振澳大利亚的葡萄酒市场，并且结束长达数年的惩罚性贸易行动。在2021年3月对澳大利亚葡萄酒实施最高达218%的关税前，中国是澳大利亚葡萄酒商最大的市场，2019年销售额达11亿澳元（9.68亿新元）。

中国驻澳大利亚大使肖千星期一（11日）在澳大利亚金融评论商业峰会上说，中国目前对澳大利亚葡萄酒征收关税的复查工作正朝着正确的方向发展。

在澳洲现任总理阿尔巴尼斯2022年5月执政后，中澳关系止跌企稳，双方一度陷入停摆的贸易关系逐渐解冻。中国商务部去年11月宣布，对葡萄酒反倾销措施发起复审调查。澳洲也在去年10月向世界贸易组织提出暂停处理葡萄酒反倾销措施案件。