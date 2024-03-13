广州男子误认《盗墓笔记》为日本动漫 怒砸签名墙

中国广州一名男子误将本土动漫的插画当成是日本动漫，不仅怒砸签名墙，还殴打现场工作人员。

综合澎湃新闻、观察者网报道，网传视频显示，一名男子3月10日出席广州动漫星城举行的漫画展。当他途经中国动漫《盗墓笔记》的插画看板时，顿时情绪激动，现场怒骂“喜欢这个什么明星啊，这日本明星”。

现场聚集许多民众旁观，即便有人上前解释《盗墓笔记》是中国动漫，但男子依旧痛批出现日漫“太过分”，“影响社会稳定”，随即动手破坏现场的签名墙，还用力踢断插画的看板，并大骂现场民众“不爱国”。

据《杭州日报》报道，事发时一名工作人员试图上前阻止，但被该男子一脚踢飞，所幸没有受到严重伤害。

广州北京路派出所星期一（3月11日）回应称，涉事男子星期天（3月10日）已被带到派出所，正在调查中，会依法处理。

《盗墓笔记》是中国人气盗墓题材小说，由作家南派三叔所创，2006年起在网上连载。小说已先后拍成电影、电视剧及网络剧，并推出许多衍生商品及漫画。

有知情人士透露，涉事男子是动漫迷，但对国产动漫欠缺了解。他在会场看到《盗墓笔记》插图时，仅凭画中的角色特点和绘画风格，就以为是日本动画、情绪失控。

事件传出后登上微博热搜榜，不少网民抨击男子盲目爱国，没有了解就随意下定论，还动手破坏公共物品。

还有网民质疑：“所以就算是日本动漫，可以随便砸吗？ 即使是中国动漫，法律管吗？ 有人可以回答吗？”