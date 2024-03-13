国民党副主席夏立言今午再次访陆

台湾在野的国民党副主席夏立言星期三（3月13日）再次访问中国大陆。

据台湾《联合报》报道，夏立言星期三早上接受《POP撞新闻》广播节目专访时透露，当天下午他将与国民党大陆事务部人员搭机前往重庆，向台商拜年，感谢他们对国民党的支持。

夏立言说，在为期七天的行程里，他将到访重庆、成都、济南、青岛等多个城市。

对于民进党的批评，夏立言称，他不是代表政府或任何人到中国大陆协商，只是去见一些朋友，交换意见。

但他也说，作为老百姓，他有言论自由，至少可以代表国民党去对话，表达对金厦海域翻船事件的看法，这是理所当然的。

针对金厦海域争端，夏立言表示，希望两岸不要因为单一事件升高敌意螺旋，影响人民的感情。

他强调，作为立法院最大反对党，国民党有义务监督政府妥善处理此事，但他也知道海巡人员的辛苦，希望检调尽快还原事实，才能究责。

金厦海域2月14日发生翻船事件后，夏立言上月底曾率团到中国大陆访问，与中国大陆国台办主任宋涛、中共浙江省委书记易炼红等人会面。

民进党批评夏立言不仅没有替辛苦的海巡人员讲话，反而附和大陆政府，令台湾人感到生气难过；夏立言则说，两岸事务非常敏感，无论何时去大陆，都正好会有某些事情发生，越是在危险时刻，越需要对话管道。