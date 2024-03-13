管碧玲：盼人道优先成为解决金厦问题的共识

金厦翻船事件协商陷入停滞，台湾海洋委员会主委管碧玲说，人道优先和遗体领回是过去15次协商过程当中比较高度共识的部分，她期待在最快的时间做人道抚慰。

据联合新闻网，管碧玲星期三（3月13日）赴台湾立法院内政委员会进行海洋委员会业务报告，会前受访时说，她她非常希望人道优先，海巡署有在努力，就这个部分能够很快找到一个解决的办法。

管碧玲说，在过去其它协商当中无法达到共识的部分，包括真相、咎责等，必须要有时间让司法来厘清，所以希望人道优先的范畴能够先成为解决问题的共识。

管碧玲重申，发生这样的事情她感到非常高度的遗憾和哀伤，因此在人道上希望可以取得共识，这是对家属最重要的部分，包括陆委会有很多选项，海巡署也在努力。

中国大陆国台办发言人陈斌华同一天（13日）在例行新闻发布会上说，民进党当局称，3月1日起厦金海域已经趋于平静，没有一些特殊情况，“这反映出他们企图蒙混过关的真实态度”。

陈斌华说，大陆方面后续将采取什么措施，要看民进党当局拿出什么样的态度来处理撞船事件，给遇难者家属和两岸同胞一个什么样的交代。“民进党当局如果回避问题，一味拖延，我们将采取进一步措施，一切后果由台方承担。”

大陆一艘渔船2月14日在金门海域遭台湾海巡艇驱离过程碰撞翻覆，两人死亡。两岸代表沟通多日未果。

福建省泉州市台办副主任李朝晖星期二返回大陆前，批评台湾歪曲事实、推卸责任、没有解决问题的诚意，“后果由民进党当局负责”。

台湾政府的大陆委员会发言人詹志宏上周否认磋商破局，并指待司法调查结果公布，可望启动下一轮谈判。