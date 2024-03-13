港媒：自由亚洲电台拟本月底撤出香港

港媒报道称，自由亚洲电台将于本月底正式撤出香港。

据网媒“香港01”星期二（3月12日）报道，自由亚洲电台内部消息透露，公司在今年2月下旬已通知香港部门员工撤出香港部署。

该部门共有四名全职员工、三至四名兼职员工，据悉个别员工将调往台北办公室，一部分员工则调至华盛顿总部，还有员工将被遣散，香港办公室将在4月中关闭。

《香港国安法》实施以来，有许多外国媒体选择将香港分社迁至亚洲其他城市，如《纽约时报》在2020年将部分香港职员迁至首尔，另有至少10家香港媒体停运，包括《苹果日报》《立场新闻》《众新闻》等。

公开资料显示，自由亚洲电台成立于1996年，是一家由美国国际媒体署资助的私营非营利性新闻机构，香港建制派媒体曾形容自由亚洲电台是美国代理人。

香港保安局长邓炳强今年2月出席民建联《基本法》23条立法讲解会时，曾点名批评自由亚洲电台引述错误评论称23条立法的罪行针对媒体，并特别提及自由亚洲电台受美国联邦政府资助。

针对现场记者问及是否不允许媒体访问持异见者，邓炳强称港府会就此进行研究，但对于“误导香港市民，恐吓香港市民”的报道，必须作出反驳。

上述消息传出后，香港建制派媒体大公文汇网发出评论文章，批评自由亚洲电台“通篇都充斥着色彩明显的反华反共、乱港祸港的政治气味，完全看不到一个媒体的持平公正的报道或立场”。