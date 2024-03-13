李辉：中法应共同致力塑造多极世界格局

中国政府欧亚事务特别代表李辉说，中国和法国应加强对话合作，共同致力于塑造和平稳定、平等有序的多极世界格局。

根据中国外交部官网星期三（3月13日）消息，李辉星期一（11日）同法国外交部政治与安全副总司长拉科特在巴黎举行会谈，就中法关系、乌克兰危机以及其他共同关心的议题广泛交换意见。

李辉说，今年是中法建交60周年，两国作为具有全球影响的独立大国，应加强对话合作，共同致力于塑造和平稳定、平等有序的多极世界格局。中方愿就乌克兰危机继续同法方保持密切沟通。

李辉也介绍了本轮乌克兰危机穿梭外交有关情况，表示当前最紧迫的是为局势降温，寻找尽快停火止战的出路。

根据中国方面的新闻稿，拉科特赞赏中方在乌克兰危机上居中斡旋的努力，感谢李辉介绍本轮穿梭外交有关情况，表示乌克兰危机对欧洲安全及国际秩序带来冲击，法中两国作为联合国安理会常任理事国，有更大的责任与义务共同推动危机妥善解决。法方愿在各层级继续就此同中方保持沟通。

李辉3月2日开启乌克兰危机第二轮穿梭外交，是他时隔10个月再访俄乌欧斡旋，此次先后访问俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国。

李辉3月7日抵达基辅访问时，仅短暂停留半天，比上次访问乌克兰的两天时间大幅缩短，此行也未获乌总统泽连斯基会见。中国外交部在李辉访乌后以“坦诚友好”简短形容此访，但罕见未提李辉在当地的任何表态发言。