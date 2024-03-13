国泰航空去年营业利润创历史新高

国泰航空去年营业利润达151亿港元（约25亿新元），创历史新高。

综合彭博社和法新社报道，国泰航空星期三（3月13日）称，2023年的营业利润增长了两倍多，达到151亿港元，打破了2010年141亿港元的纪录，与分析师预计的150亿港元基本相符。

据报道，国泰航空去年的净利润为98亿港元，是连续三年亏损后首次盈利。由于疫情后旅游需求持续，机票价格上涨，收入大增85%，至945亿港元。因取得强劲业绩，国泰也宣布自2019年以来首次派发股息，每股股息为0.43港元。

此外，国泰航空还在去年12个月内实现了恢复运营客运航班至冠病疫情前70%的目标。

国泰主席贺以礼（Patrick Healy）在一份声明中说，国泰航空终于在2023年摆脱了冠病疫情带来的影响。

国泰航空股价午后开盘拉升，截止下午2时30分，最高涨超6%达9.35港元，股价创2022年9月以来新高。

国泰航空表示，航班数量预计在2025年第一季度恢复到疫情前的100%，比原计划晚3个月。国泰首席执行官林绍波说，去年圣诞与元旦旅行季期间出现大规模航班取消带来的的影响持续到今年2月份，公司要避免类似情况发生。

去年国泰航空的货运收入下降16.2%，至256亿港元，航空货运收入在冠病疫情后仍在恢复。不过，强劲的客票销售和高票价弥补了航空货运的下降。

在疫情期间，国泰航空累计亏损近340亿港元。去年的盈利将帮助国泰偿还港府提供的195亿港元救助资金的一半。国泰计划在7月底之前全额偿还优先股。