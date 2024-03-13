蔡英文见美国智库访团：台美持续打造更具韧性供应链

台湾总统蔡英文星期三（3月13日）接见美国智库访团时强调，台湾会持续与美国等理念相近国家，拓展合作领域，打造更具韧性的供应链。

综合台湾《经济日报》和中央社报道，蔡英文星期三上午在台湾总统府秘书长林佳龙、外交部长吴钊燮陪同下接见华府智库“美国进步中心”主席达修尔（Thomas A. Daschle）率领的访问团。

蔡英文对达修尔再次访台表示欢迎，并称期待能与访团就台美关系、国安等议题交换意见。

蔡英文致词时说，今年是台湾关系法立法45周年，这是台美关系重要的基石，也象征台美稳固的友谊关系。

她指出，近年来印太区域受到威权主义扩张的挑战，台湾在第一线受到很大的威胁，再加上全球疫情及极端气候的考验，让人深刻体会到，“全世界的民主国家唯有团结合作，才能克服各项挑战”。

蔡英文说，台美双方除了共享民主自由人权的普世价值外，也是重要的经贸伙伴，台美21世纪贸易倡议首批协定已经完成签署，期待在此基础上，早日解决双重课税的问题，提供双方互惠互利的投资环境。

她强调，未来台湾会持续与美国和国际上理念相近的国家，扩展合作领域，分享公卫医疗、净零转型等经验，共同打造具有韧性的供应链。

蔡英文说，访团的来访凸显台美之间紧密的伙伴关系，并期盼通过美国进步中心的影响力，一起守护区域的和平稳定，让全球更加繁荣。

报道称，达修尔致词时说，这段期间，台湾打造出全世界最顶尖的医疗保健体系，他希望美国能向台湾多加学习，以改善国民的生活品质。此外，台湾在公民权和人权的发展成就全球有目共睹，尤其令人赞赏。

达修尔指出，蔡英文稍早前阐述台美对未来共同的愿景，将使双方在经济、安全与人民的交流更紧密稳健，所提到的避免双重课税与贸易相关政策，也是更紧密经济愿景的一部分。他很高兴看到台美领导阶层对未来伙伴关系有共同的光明愿景。