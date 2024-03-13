中国驻韩大使：朝鲜半岛形势是时候踩刹车了

中国驻韩国大使邢海明说，朝鲜半岛生战生乱不符合任何一方的利益，是时候踩刹车了。

根据“中国驻韩国大使馆”微信公众号消息，韩国知名综合性电视台JTBC王牌晚间新闻栏目《Newsroom》星期一（3月11日）播出邢海明的专访内容。

针对中国是否因朝鲜核武器而感受到朝鲜半岛安全威胁的提问，邢海明说，近段时间有关方面加大相互示强，导致朝鲜半岛形势水涨船高。朝鲜半岛生战生乱不符合任何一方利益，“是时候踩刹车了”。

邢海明说，朝鲜半岛问题本质是安全问题，历史反复证明强对强解决不了问题，开展对话接触、推动建立和平机制才是正道。希望各方正视问题症结，保持冷静克制，不采取加剧紧张的言行，通过对话协商解决各自合理关切。

针对朝鲜与俄罗斯据传正进行武器交易，邢海明称不掌握朝俄合作相关情况。他重申，在朝鲜半岛问题上，中国的立场一贯、明确，从来也没有变过，希望各方通过对话协商解决问题，以善对善，避免以强对强。

邢海明还说，朝鲜半岛问题“并非因中国而起，解决问题的钥匙也不在中方手中”，希望有关各方着眼朝鲜半岛和平稳定大局，共担责任，相向而行，推动朝鲜半岛问题政治解决进程。

朝鲜近几个月加大对韩国的施压、挑衅，除了频繁试射导弹，还提议修宪将韩国定义为“头号敌人”和“永远的主敌”，加剧朝鲜半岛紧张局势。

朝鲜局势上升之际，朝鲜领导人金正恩去年9月还罕见地在俄罗斯远东地区与俄罗斯总统普京会晤。不少分析认为，两人会晤的目的是讨论朝鲜为俄罗斯在俄乌战争中提供武器，以换取俄罗斯的尖端军事技术。

乌克兰总检察长安德烈上月也透露，俄罗斯在几周内至少发射了24枚朝鲜制造的导弹。

此外，针对中韩关系的提问，邢海明说，近两年中韩两国民意确实有所下滑，这很大程度上是由于沟通不畅或误会导致的，是“暂时性的、情绪化的”。

他强调，友好合作是中韩关系的主旋律，两国民意感情有很深的基础，相信随着相互交流交往的增多，中韩民众间的误解将逐渐消散，彼此的了解和感情会越来越深。