官媒采访燕郊爆燃遇阻 中国记协回应：正当采访是记者的权利

中国官媒央视记者采访河北燕郊爆燃事故遇阻引发热议，中国记协星期三（3月13日）发文捍卫记者采访权利，呼吁地方政府“不能为了控制舆情，简单粗暴阻挠媒体记者正常履职”。

中国河北燕郊一处城中村内的炸鸡店星期三上午发生爆燃事故，造成两人死亡、26人受伤。

网传的一段视频显示，星期三午间的央视《天下财经》节目连线身处事故现场的前线记者。当记者介绍现场情况到一半时，几名男子上前挡住镜头、驱赶记者，中断了连线直播。镜头切回摄影棚后，棚内的央视主持人也满脸错愕。这段视频在中国社交媒体一度疯传，但到星期三晚间已遭删除。

中国记协官方微信公众号星期三晚发出题为《正当采访是记者的权利》一文，回应央视记者采访遇阻的事件。

文中也提到，网传的另一段视频显示，一名穿着带有“CMG中央广播电视总台”标志的女士说，“我们三个央视记者被十几个人推搡啊……”

记协文章说，若网传视频为真，我们提出三个问题：记者应该进行采访吗？记者是添乱吗？一纸通稿真能代替现场报道吗？

文章写道，如此重大的公共安全事故，民众都在期盼了解更多信息；记者用专业的镜头记录灾情实况、救援经过，可以最大程度回应民众关切，制止谣言传播。

回应“记者是添乱吗”的问题，文章写道，记者如实报道现场情况，冷静专业客观进行报道，遵守新闻伦理规范，能最大程度缓解公众焦虑、保障人民群众的知情权。

记协也质疑一纸官方通告代替媒体现场报道的做法。文章写道，若没有媒体记者，公众会怎样寻找答案？一是看官方发布的通稿，二是看互联网上广泛流传的各种信息。但官方通稿不会面面俱到，互联网传信息易滋生谣言，媒体对信息的补充显得尤为重要。

文章最后呼吁有关政府在重大突发事件发生后，除了要全力开展搜救，及时救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡，妥善安置受灾群众，保障群众基本生活，“也要为记者采访提供便利，不能为了控制舆情，简单粗暴阻挠媒体记者正常履职”。