燕郊官方就央视记者采访爆炸事故遇阻致歉

中国河北三河市燕郊镇官方星期四（3月14日）针对官媒央视记者采访爆燃事故遇阻事件，向央视等媒体记者致歉，并表明欢迎媒体监督他们的工作。

据中国《新京报》报道，三河市燕郊镇爆燃事故处置指挥部在三河市政府网站发布的情况通报中说，指挥部本着生命至上原则，要求所有非专业救援人员及附近居民迅速撤离，坚决防止发生次生灾害。现场维护秩序工作人员按照指挥部指令，对包括媒体记者在内的非专业救援人员进行了劝离，期间对仍坚持在现场采访的记者进行了强行劝离。

指挥部说：“由于一线工作人员沟通能力不强，方式方法粗暴简单，引发了记者朋友的误解和舆论的质疑，产生了不良社会影响。指挥部发现这一情况后，立即对相关人员进行了严厉批评，随后派员向相关记者朋友多次表达歉意。”

通报称，此次事故救援处置工作中，指挥部未能统筹好保障现场安全与保障记者采访需要的关系，致使一些记者在采访中被强行劝离，“暴露出我们工作中的短板和不足，我们对此深感自责，对央视等媒体记者表示歉意”。

指挥部承诺，将积极主动搭建与媒体的沟通平台，切实保障记者采访权利并提供更多便利，及时回应社会关切，欢迎媒体对他们的工作给予监督。

燕郊镇一处城中村内的炸鸡店星期三（13日）上午疑似发生燃气爆炸，造成七人死亡、27人轻重伤。爆炸威力之大，不仅令店面所在大楼坍塌，更波及周边房屋与车辆。

网传的一段视频显示，星期三午间的央视《天下财经》节目连线身处事故现场的前线记者。当记者介绍现场情况到一半时，几名男子上前挡住镜头、驱赶记者，中断了连线直播。镜头切回摄影棚后，棚内的央视主持人也满脸错愕。

中国记协对此发文，呼吁地方政府“不能为了控制舆情，简单粗暴阻挠媒体记者正常履职”。

另据央视新闻报道，现场救援工作已基本结束。受伤人员中14人已出院，其余人员均无生命危险。事故原因调查、善后工作和事故现场清理工作仍在进行。