中国将利用中央政府资金鼓励设备消费品以旧换新

为了刺激消费提振经济，中国国务院出台大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案，提出要利用中央政府资金鼓励消费者和企业更新设备和消费品。

据新华社星期三（3月13日）报道，中国国务院近日出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），宣布将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。

根据《行动方案》，行动计划主要侧重于行业设备、住宅电梯等基础设施、交通运输设备及汽车和家电等消费品，以大力促进先进设备生产应用，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，大幅提高国民经济循环质量和水平。

《行动方案》提到，行动计划的目标是在2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模比去年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量比去年增加约一倍，二手车交易量比去年增长45%，废旧家电回收量比去年增长30%等。

《行动方案》说，官方将把符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围，坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，并将加大税收优惠支持力度，引导银行机构合理增加绿色信贷。

中共总书记习近平2月23日最先提出“要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。中国总理李强3月1日主持召开国务院常务会议时，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

有分析认为，中国高层最新政策部署，是为了进一步提振国内消费以驱动增长，同时对冲美欧限制中国汽车进口等外贸不利因素。

据彭博社报道，高盛集团经济学家在最近的一份报告中估计，如果中国支出约8000亿元（人民币，1482亿新元）为汽车、大型家电和设备换新提供20%补贴，那么该计划今年可能会额外带来8000亿元的支出，相当于去年全国生产总值的0.6%左右。