李强北京调研：人工智能是发展新质生产力的重要引擎

中国国务院总理李强星期三（3月13日）在北京调研时说，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，并指人工智能是发展新质生产力的重要引擎。

据央视新闻报道，李强星期三在调研时强调，要认真落实两会（全国人大、政协年会）明确的各项任务，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革趋势，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势。

报道称，李强首先来到北京市高级别自动驾驶示范区创新运营中心，察看云控基础平台系统、车路协同沙盘演示，随后来到百度公司亦庄办公区，了解大模型产品研发应用和国产化人工智能创新联合体建设情况。

调研中，李强召开座谈会，听取北京市新质生产力发展情况汇报和有关企业负责人发言。

李强说，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。要紧紧抓住创新这个“牛鼻子”，加快关键核心技术攻关，以科技创新驱动产业创新。要遵循产业发展规律、结合各地实际情况，因地制宜、科学谋划推进新质生产力发展。

李强指出，人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”行动，更好赋能千行百业。

中共总书记习近平去年9月考察黑龙江时首次提到“新质生产力”。根据官方定义，新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。

中国总理李强3月5日在全国人大会议开幕式上宣读的2024年政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作的首要任务。习近平同天出席江苏代表团审议时也强调，要“因地制宜发展新质生产力”。