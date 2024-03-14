又一大陆渔船金门外海沉没 六人落海两人罹难

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更新 / 2024年3月14日 2:51 PM
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发布 / 2024年3月14日 8:58 AM
一艘中国大陆渔船星期四（3月14日）早上在金门东碇岛西南1.1海里沉没，船上六名大陆籍船员落海，两岸相关单位联合搜救，目前四人已被寻获，其中两人不幸罹难，另有两人失踪。图中戴着白色头盔的大陆海警人员和带着橙色头盔的台湾海岸巡防署人员正在进行联合搜救任务。（法新社）
一艘中国大陆渔船星期四（3月14日）早上在金门东碇岛西南1.1海里沉没，船上六名大陆籍船员落海，两岸相关单位联合搜救，目前四人已被寻获，其中两人不幸罹难，另有两人失踪。图中戴着白色头盔的大陆海警人员和带着橙色头盔的台湾海岸巡防署人员正在进行联合搜救任务。（法新社）

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金门翻船致两人死亡案事发一个月仍未结案之际，又一艘中国大陆渔船星期四（3月14日）早上在金门东碇岛西南1.1海里沉没，船上六名大陆籍船员落海，两岸相关单位联合搜救，目前四人已被寻获，其中两人不幸罹难，另有两人失踪。

据台湾《联合报》报道，星期四早上6时27分，一艘大陆渔船在东碇岛附近，大约海峡中线以西37.2海里处沉没，金门海巡队已派出四艘船前往救援，大陆也出动直升机与海救船前往抢救，目前搜救任务正在进行中。

据悉，除了金门海巡队出动的四艘船前往救援，大陆也规划派遣厦门S-76C型直升机六架次、海救船“1130”、海巡舰“08707”及“08805”等，于沉没点20海里半径范围内执行搜救任务。台湾国防部已请空作部、舰指部及金防部等单位持续监控密注。

金门海巡队也在早上7时许通知渔会广播在航的商渔船前往搜救。台湾海巡署金马澎分署第十二巡防区已经尽最大能量动员前往搜救。

据台湾《自由时报》和中央社等台媒报道，目前中国大陆已救起四名船员，但其中两人被寻获时已无生命迹象、不幸罹难，另有两名船员仍在联合搜寻中。

一艘大陆渔船2月14日在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）的海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，两名渔民来代文和于青松不治身亡。两岸代表在金门针对善后处理进行了15轮协商仍无结果，死者家属和陆方代表3月5日返回大陆，临走前痛斥等不到真相和道歉。两具遗体仍停柩在金门殡葬所。

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