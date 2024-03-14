又一大陆渔船金门外海沉没 六人落海两人罹难

金门翻船致两人死亡案事发一个月仍未结案之际，又一艘中国大陆渔船星期四（3月14日）早上在金门东碇岛西南1.1海里沉没，船上六名大陆籍船员落海，两岸相关单位联合搜救，目前四人已被寻获，其中两人不幸罹难，另有两人失踪。

据台湾《联合报》报道，星期四早上6时27分，一艘大陆渔船在东碇岛附近，大约海峡中线以西37.2海里处沉没，金门海巡队已派出四艘船前往救援，大陆也出动直升机与海救船前往抢救，目前搜救任务正在进行中。

据悉，除了金门海巡队出动的四艘船前往救援，大陆也规划派遣厦门S-76C型直升机六架次、海救船“1130”、海巡舰“08707”及“08805”等，于沉没点20海里半径范围内执行搜救任务。台湾国防部已请空作部、舰指部及金防部等单位持续监控密注。

金门海巡队也在早上7时许通知渔会广播在航的商渔船前往搜救。台湾海巡署金马澎分署第十二巡防区已经尽最大能量动员前往搜救。

据台湾《自由时报》和中央社等台媒报道，目前中国大陆已救起四名船员，但其中两人被寻获时已无生命迹象、不幸罹难，另有两名船员仍在联合搜寻中。

一艘大陆渔船2月14日在离金门北碇岛0.86海里（约1.6公里）的海域，遭台湾海巡艇追缉后翻覆，船上四人全落海，两名渔民来代文和于青松不治身亡。两岸代表在金门针对善后处理进行了15轮协商仍无结果，死者家属和陆方代表3月5日返回大陆，临走前痛斥等不到真相和道歉。两具遗体仍停柩在金门殡葬所。