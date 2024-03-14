传河北一初中生遭霸凌被杀并掩埋 警方调查

中国河北邯郸肥乡一村庄据传发生一起霸凌、杀人事件，三名初中男学生在霸凌同班同学后将其杀害，更将尸体掩埋毁尸灭迹。

据《济南日报》旗下的“新黄河”报道，犯案的三名初中生长期霸凌同班同学小光（化名），于3月10日下午5时左右将其杀害，并将尸体埋在北营村南侧的废弃蔬菜大棚内。

受害人父亲王先生说，3月10日下午1时左右，小光告知他奶奶与同学出去玩，但下午5时左右，小光的手机处于关机状态，家里寻人未果，直到晚上10时决定报警。

在查询微信转账记录后，王先生发现儿子的微信曾给其中一名同学转过几百元（人民币，100人民币约合18新元）。但起初，犯案的三名男学多次否认见过小光，直到出示监控视频和转账记录后，三人才说出小光被埋在北营村南的废弃蔬菜大棚内。

王先生说，“他舅舅在现场看孩子遗体时发现，孩子的脸被铁锹铲得面目全非”，并抨击三名十三四岁的学生竟能如此心狠手辣，不仅杀害自己的儿子，还将遗体进行掩埋，毁尸灭迹。

肥乡区张庄村委会书记星期三（3月13日）证实，上述网传案件信息属实，公安部门已将三名嫌疑人抓获，案件正在处理中。

据网传消息，犯案的三名学生心理素质非同常人，三人在事发后依然能面不改色照常去上学。

上述消息在互联网引起关注，并登上微博热搜榜，不少网民对案件感到震惊和愤怒，一方面惊叹涉嫌犯案的凶手都只是初中生，另一方面也感叹三人都未成年，或许法律无法拿他们怎么样。