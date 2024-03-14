国民党副主席启程访陆 否认为朱立伦铺路

台湾在野国民党副主席夏立言再次启程访问中国大陆，但他否认是为国民党主席朱立伦访陆铺路，此行也不会与中国大陆官员会面。

综合台湾中央广播电台、经济日报和中央社报道，夏立言星期三（3月13日）傍晚与国民党大陆事务部主任邓岱贤、青年团长罗雍胜、前团长康晋瑜、青年团执行长邓凯勋现身松山机场，准备搭乘傍晚6时30分班机前往重庆。

夏立言在机场受访时，被问及此行适逢中国大陆两会（全国人大、政协年会）闭幕，是否前往听结论。夏立言回应称，此行主要是拜会台商，不会与中国大陆官员会面，没有所谓听不听结论或报告的事情。

针对媒体追问朱立伦整并黄复兴党部被质疑意在降低九二共识色彩，此行是否要与中国大陆打好关系，夏立言称，国民党与中国大陆关系的好坏，他可能是最有资格发言的人之一。

他说，多年来国民党与中国大陆基于九二共识、反台独的立场一直有很好的对话、沟通管道，关系也良好，外传关系急遽下降，全是臆测之词。

据传朱立伦计划在今年访问大陆，此行是否为朱立伦铺路，夏立言说，没有这方面的信息，他也不知道朱立伦会不会去，目前没有替朱立伦做任何安排。但国民党与中国大陆关系良好，将来有任何人访问，都不能排除。

针对民进党批评访陆是“丧权辱国”，夏立言说，有权力的人才可能卖国，国民党作为反对党，没有资格也没有条件做任何丧失“中华民国”主权或尊严的事。

夏立言称，关心爱护台商、表达关怀和谢意，国民党行之有年。国民党有时与大陆官员会面，利用这个机会表达台湾人民心声，站在国民党立场，这是他们该做的事。

他强调，他的行程公开透明，但中国大陆作为地主想表示欢迎，也是作为主人的礼貌，无需过度解读。