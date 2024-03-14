杭州全面取消二手房限购

杭州星期四（3月14日）全面取消二手房限购，意味着全中国购房者都可在杭州购买二手房，且不限套数。

根据杭州市住保房管局网站消息，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室星期四发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》（以下简称《通知》），明确在杭州市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。

《通知》也优化了增值税征免年限，明确杭州市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为两年。

《通知》要求加大规划建设保障性住房力度，加快房源筹建，2024年开工建设配售型保障性住房不少于6000套，着力解决工薪收入群体住房困难，并继续加大推进城市有机更新力度，优化房屋征迁补偿安置方式，满足多样化安置需求。

《通知》同时要求加快建立健全房地产融资协调机制，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，全力支持房地产在建项目融资和建设交付，保障购房人合法权益。

据《上海证券时报》报道，杭州是中国房地产政策优化较为频繁的城市。在不少分析人士看来，杭州活跃房地产市场有一定的迫切性，此次调整也在情理之中。

目前杭州市二手房市场面临巨大库存压力。据杭州贝壳研究院数据，截至今年2月底，杭州二手房挂牌量已高达14.99万套，环比新增3815套房源，其中仅2月29日就新增271套房源，3月1日则新增405套房源。

杭州我爱我家市场研究院统计数据则显示，今年2月，杭州全市（含十区）共成交二手房2549套，环比下降61.9%，同比下降65.7%，其中杭州八区2月份二手房成交量为2190套，环比下降63.2%，同比下降66.5%。