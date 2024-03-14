中国驻美大使：放大中国经济问题解决不了自身挑战

中国驻美国大使谢锋说，拿着显微镜放大中国的经济问题，解决不了自身的挑战；将电动车看作带轮的智能手机、起重机当成“特洛伊木马”，将陷入越滥用国家安全越不安全的循环。

根据“中国驻美国大使馆”微信公众号消息，谢锋星期三（3月13日）应邀向“春天里的中国”全球媒体对话会美国专场发表致辞。

谢锋致辞时说，透过“两会之窗”，世界感受到中国高质量发展的澎湃春潮，期待分享中国式现代化的巨大红利，普遍认为拥抱中国就是拥抱机遇、投资中国就是投资未来。中国仍是全球投资热土，去年新设外资企业数量增长39.7%，法国、英国、荷兰实际对华投资分别增长84.1%、81%、31.5%。

谢锋指出，拿着显微镜放大中国经济的问题，解决不了自身的挑战；把电动车看作“带轮子的智能手机”，起重机当成“特洛伊木马”，将陷入越滥用国家安全越不安全的循环；把“去风险”搞成“去中国”，就是将机遇拱手让人，只会导致双输多输。七万多家美企在华投资兴业，中美经济连筋带骨，强行脱钩将伤筋动骨。

谢锋说，希望美方同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢原则，让“旧金山愿景”照进现实，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

谢锋表示，中美经贸合作空间广阔，并呼吁更多美国企业投资中国、深耕中国市场，也希望各界朋友发挥桥梁作用，促进两国沟通交流和相互理解，用中美合作激活全球经济的一池春水，开创世界未来的春色满园。

《华尔街日报》去年3月报道，美国五角大楼认为，在美国港口使用中国制造的巨型起重机是潜在的“特洛伊木马”，这些起重机上安装复杂的传感器，中国可以利用它来收集有关进出美国的物资情报。

美国总统拜登2月21日签署行政令，赋予美国海岸警卫队更大的权力以监管港口的网络安全，以应对中国起重机构成的安全风险。

中国外交部发言人毛宁2月23日在例行记者会上说，所谓“中国远程控制港口起重机收集数据”完全是无稽之谈，坚决反对美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国的产品和企业。