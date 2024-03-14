台北一岁男童遭保姆虐待致死 行政院长陈建仁致歉

台湾一岁男童去年12月疑似遭保母虐待致死引发社会哗然，台湾行政院长陈建仁对此致歉，并强调中央、地方将共同检讨精进社会安全网。

综合台湾《上报》《联合报》和中央社等报道，台北市刘姓保母去年9月接受儿福联盟委托，照顾一名一岁男童，男童却在同年12月遭保姆凌虐致死。儿童权益促进协会创会理事长王薇君星期三（3月13日）受访时哽咽陈情，批评中央、地方对儿少保护不够积极，呼吁行政院成立儿少专责办公室。

陈建仁星期四（3月14日）主持行政院会时主动致歉，称要代表政府对家属与失去的生命表达歉意，同时也指示中央与地方政府共同检讨精进相关缺失与不足之处。

他强调，这是一件地方和中央政府必须要共同面对、共同检讨的问题。

事情除了引发外界对社会安全网的讨论，对于中央卫福部和台北市府失职的批评声浪也持续不断。

民众党立委黄国昌批评，台北市府社会局去年12月虽然将事件通报给卫福部，却没有启动检讨程序，直到社会大众哗然，台北市府社会局星期三才开检讨会议，中央和地方政府“这过去三个月到底在做什么？”

黄国昌痛批这件事情要有人下台负责，并要求卫福部长薛瑞元讲清楚。

国民党籍台北市议员钟沛君则质疑，去年12月24日男童被虐死后，台北市府社会局除了停托，几乎什么都没做，既没报告市长，也没通报社会外界。

钟沛君说，国民党好不容易拿回台北市执政权，却又用这种态度执政，她觉得愧对台北市民，社会局需缴出完整检讨报告，“谁该负责，就立刻下台”。