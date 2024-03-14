“香港监察”称23条立法威胁宗教自由 港府批抹黑

总部设在英国伦敦的“香港监察”组织连同多人发表联合声明，指香港《基本法》第23条立法会直接威胁到宗教自由。港府回应时批评他们抹黑立法工作。

综合《明报》和香港01报道，香港监察联同另外16人在联合声明中称，23条立法会直接威胁到宗教自由，尤其是天主教教会告解的保密传统。

港府星期三（3月13日）晚间在新闻公报官网回应时，指香港监察与联署人刻意误导公众、抹黑有关23条立法中的“披露他人犯叛国罪”规定是针对宗教，企图挑拨宗教人士和信众对立法的不满。

政府发言人说：“叛国罪和隐匿叛国罪，无论是在香港还是其他普通法司法管辖区，都是存在已久的罪行，并非针对宗教人士或信众，也和宗教自由毫无关系。无论如何，宗教自由并不保障任何人进行严重犯罪行为而不用受到法律制裁。”

发言人也说，特区政府建议将普通法下的隐匿叛国罪经适当完善而订为成文法的“披露他人犯叛国罪”规定，并指“香港监察”与联署人强行将有关规定与宗教自由扯上关系，一方面以宗教为借口，抹黑立法工作；另一方面试图挑起宗教人士和信众对特区政府的反感，“甚至哗众取宠、大放厥词，企图令国际社会误以为特区政府的建议有违国际标准”。

发言人强调，一般市民，无论是不是宗教人士和信众，绝对不会干犯叛国罪。叛国罪是极其严重和鲜有发生的危害国家安全罪行，只会在非常极端的情况，包括向中国发动战争、鼓动外国以武力入侵中国等情况下才会干犯。

发言人也说：“若有人竟然进行此等行为和活动，要求知悉有关行为的中国公民向香港特区执法机关披露有关犯罪事宜，使执法机关得以及时依法采取执法行动，保护广大市民的生命和财产，绝对合理、必须且天经地义。”

“香港监察”在2017年成立，发起人是英国保守党人权委员会副主席罗杰斯（Benedict Rogers）。