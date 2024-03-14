阿里巴巴据报今后三年将在韩国投资11亿美元

据韩媒报道，中国电商巨头阿里巴巴计划未来三年在韩国投资11亿美元（约14亿新元），扩大业务布局。

据韩联社星期四（3月14日）报道，阿里巴巴日前向韩国政府提交了一份商业计划书，除了上述内容，当中也提到公司今年将在韩国开建综合物流中心，面积达18万平方米，相当于25个标准足球场大的规模。

另外，阿里将投资1亿美元，帮助韩国卖家将产品带到国外销售。具体来看，阿里将成立采购中心挖掘优质的韩国商品，并于6月开通全球销售渠道。阿里还计划利用旗下多个电子商务平台销售韩货，如全球速卖通、东南亚地区在线购物网站来赞达、西班牙电商平台Miravia等。由此，阿里将在今后三年里支持五万家韩国中小企业对外出口。

阿里也将为维护消费者权益投资1000亿韩元（约1亿新元）。阿里计划开设客服中心并安排部署300名专业咨询人员，积极解决消费者投诉。对于海淘产品，阿里将推行90天无理由退货政策，所售产品疑为假冒伪劣产品时全额退款。阿里将为保护韩国品牌的知识产权投资100亿韩元，在平台上过滤可疑产品。

另据路透社报道，今年3月初，韩国个人数据保护监督机构称，正在调查包括阿里巴巴旗下全球速卖通（AliExpress）在内的主要海外购物平台的消费数据。