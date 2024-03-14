传台军拒陆方登东碇岛搜索 金防部：未接获要求

中国大陆渔船在金门外海再发生翻覆事件，两岸联合进行搜救，但有消息称台军拒绝大陆军队登东碇岛搜索，金门防卫指挥部否认消息，称未接到中国大陆相关要求。

综合台湾ETtoday新闻云、中国时报和中央社报道，一艘大陆渔船星期四（3月14日）早上在东碇岛附近沉没，陆方已救起四人，其中两人不幸罹难，另有两人失踪，目前正持续搜寻中。

有脸书专页发文称，东碇岛上的驻兵拒绝大陆军队登陆搜索。金门防卫指挥部发新闻稿反驳说，相关消息应为误传，金防部并未直接接获陆方任何要求，金防部获报后要求岛上驻军协力环岛搜救，秉持人道立场，救人为先。

金防部说，倘若救获失事船员，将妥善照顾，并交由海巡队处理后续。

台湾海巡署长周美伍星期四早上在立法院备询时说，目前大陆渔船位于东碇西南0.05海里，只剩下桅杆，船体都已翻覆在水面以下。针对两名失联船员，台海巡署共派出六艘船并请金防部支援专业潜水人员到船舱内搜查，东碇岛守军也在岸际加强搜索。

针对国民党立委王鸿薇追问，如果船体残骸搁浅到东碇岛上，台方会否同意大陆方面登船搜救生还者，周美伍说，基于人道、救生救难的立场，航管单位应会同意陆方的人到现场，但“仅止于海面”，应不会让陆方登岛。