乌克兰官员与中国大使会面讨论俄乌战争峰会事宜

乌克兰总统办公厅主任叶尔马克星期三（3月13日）与中国驻乌克兰大使范先荣会面，以讨论中国政府欧亚事务特别代表李辉早前访乌事宜，以及针对俄乌战争而举办的峰会筹备工作。

据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基的官网公布，叶尔马克（Andriy Yermak）和范先荣就先前与李辉会面时谈及的课题，展开讨论。进一步的联合行动与泽连斯基结束战争的计划是讨论重点。

叶尔马克告诉范先荣有关和平峰会的计划情况，并对于中国关注乌克兰争取实现公正的和平表示感谢。

李辉本月较早前访问乌克兰。中国外交部在官网上公布，李辉与叶尔马克、乌克兰第一副总理兼经济部长斯维里坚科、乌克兰外交部长库列巴就中乌关系、乌克兰危机进行了坦诚友好会谈。

中国外交部也在例行记者会上介绍，李辉3月2日至12日访问了俄罗斯、欧盟总部、波兰、乌克兰、德国和法国，就政治解决乌克兰危机同相关各方举行会谈，深入交换意见，穿梭斡旋、传递信息。

外交部发言人汪文斌说：“中方真诚希望有关各方展现政治意愿，推动局势降温，为尽早实现停火，建立均衡、有效、可持续的欧洲安全框架共同努力。中方将继续坚持劝和促谈，为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。”

乌克兰总统网站上星期发布的一篇文章称，叶尔马克将战场局势和乌克兰和平计划事宜告诉李辉，并介绍据乌克兰称是朝鲜向俄罗斯提供武器的证据。