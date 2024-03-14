中国去年召回新能源汽车数量创新高

中国新能源汽车在全球热销之际，中国去年召回的新能源汽车数量创历史新高。

综合《21世纪经济报道》《证券时报》报道，中国国家市场监督管理总局星期三（3月13日）发布《关于2023年全国汽车和消费品召回情况的通告》。

通告显示，中国去年共召回新能源汽车72次，涉及车辆160.3万辆，占全年召回总数量的23.8%。新能源汽车召回数量同比增长32.3%，创历史新高。

去年全年中国新能源汽车产销大幅增长，新能源汽车产销量分别958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%和37.9%，新能源汽车渗透率已达31.6%。

与2022年电子电器和传动系统是主要缺陷产生部件不同，2023年缺陷涉及的系统中，发动机和电器设备是主要缺陷产生部件，占去年汽车总召回数量的84.9%。

在消费者线索报告中，电器设备（17%）、发动机（16%）、车身（14%）问题为占比最大的前三项。在新能源汽车中，反映三电系统（动力电池、电机、电控系统）问题的占24.9%，反映自动驾驶辅助系统问题的占5%。

从召回原因来看，因制造原因召回的数量较去年增加37.3%，设计原因仍是主要缺陷原因。

通告也显示，线上软体更新（OTA）逐渐成为中国汽车召回实施的重要方式。2023年实施OTA召回六次，涉及车辆117.3万辆，比2022年大幅增加32.2%。