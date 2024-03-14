港律政司长：基本法23条立法工作已接近终点

香港立法会法案委员会星期四（3月14日）完成《基本法》23条条例修正案审议，香港律政司长林定国说，23条立法工作已接近终点。

综合《星岛日报》《明报》和橙新闻报道，香港立法会《维护国家安全条例草案》委员会星期三（3月13日）完成条文逐项审议工作后，星期四继续审议修正案，就40项条文提出修正，于中午12时37分完成。

林定国说，感谢委员就条文提出“到肉”问题，令港府反思并修订，也让香港市民更清晰《基本法》23条的条文。

他说，此次《维护国家安全条例》审议反映行政、立法机关各司其职，并形容23条立法工作已“接近终点”。

林定国称，香港特区政府不仅要尽快交一份迟交近27年的功课，这份功课也必须是一份严格按照立法程序制订的高质量作品，确保可以取得高分数。

针对立法程序的下一步，法案委员会主席廖长江说，争取星期五（3月15日）在内会会议上作口头报告。有委员预计，草案最快下星期三（3月20日）就能恢复二读及三读。

在这次修正案审议中，不少议员关注新增第63A条有关“受禁组织的影子组织”的条文。香港署理律政专员萧敏旋称，条文背后的理念是禁止有人继续以被禁组织的名义行事。

保安局副秘书长廖李可期认为，不排除有组织与被禁组织很相似，但又未足以成为“影子组织”；或者有同一班人另起炉灶，以另一个名称成立新组织，但行事方式相若；在这类情况下，保安局长仍有权采取措施、施加罚则。

另外，第19条有关“煽惑公职人员离叛”的条文，港府修正“公职人员”的定义，列明行政长官同行政会议可将某类别的人士指明为公职人员。